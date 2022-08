Flexibel arbeiten, statt in einer Klinik oder Pflegeeinrichtung fest angestellt zu sein: Zeitarbeit greift in der Pflege immer mehr um sich. Für Pflegekräfte, die auf diese Weise arbeiten, bringt das Modell viele Vorteile mit sich. Doch die Kliniken würden dem System am liebsten einen Riegel vorschieben. Von Franziska Ritter