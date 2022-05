Unternehmerpreis für Folienhersteller in Oranienburg

Selbstklebefolien "Made in Brandenburg" sind international inzwischen echt begehrt. Das Unternehmen Orafol ist mit 1100 Beschäftigten mittlerweile größter Arbeitgeber in Oranienburg. Nun wurde das Unternehmen mit dem "Best Managed Companies Award" ausgezeichnet. Von Karsten Zummack