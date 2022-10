"Radical Dreamer": Doku will Werner Herzog als Menschen zeigen

Gerade erst ist Regisseur Werner Herzog 80 Jahre alt geworden. Dennoch arbeitet er beständig viel - zwei Filme sind gerade in Vorbereitung. Jetzt geht es zudem zum ersten Mal in einem Dokumentarfilm um die Ikone selbst. "Radical Dreamer" von Thomas von Steinaecker läuft ab Donnerstag in den Kinos. Alexander Soyez hat beide getroffen.