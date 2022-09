Rosa von Praunheims "Die Bettwurst" wurde nach seiner Veröffentlichung 1971 schnell zum Kultfilm. 51 Jahre später macht der Regisseur daraus ein Musical. In der Berliner Bar jeder Vernunft feiert "Die Bettwurst - das Musical" jetzt Premiere. Von Praunheim, der dieses Jahr 80 wird, hat es selbst inszeniert. Vor Barbara Wiegand

Sein Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" provozierte - und machte Rosa von Praunheim zu einer Legende der deutschen Schwulenbewegung. Und auch sonst ging es in seinen Filmen, Theaterstücken und Büchern um die Außenseiter und Minderheiten in der Gesellschaft.

Und zwar mit viel schrägem Humor: Beispiel dafür ist der längst Kult gewordene Film "Die Bettwurst". Die Leinwandgeschichte um die knubbelige Nackenstütze als Symbol einer eigenwilligen Liebe holt Rosa von Praunheim jetzt auf die Bühne.

"Die Bettwurst - das Musical" - Premiere am Donnerstag

In der Berliner Bar Jeder Vernunft feiert "Die Bettwurst - das Musical" am Donnerstag Premiere. Das ist eines der vielen kreativen Geburtstagsgeschenke, die sich Rosa von Praunheim selbst macht - denn im November feiert er seinen 80. Geburtstag.