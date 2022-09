Warum können sich die Menschen so selten vernünftig verständigen, zum Beispiel beim Klimawandel? Weil wir die Wirklichkeit verschieden wahrnehmen und interpretieren, warnt der Neurowissenschaftler Philipp Sterzer. Denn die Welt sieht in unseren Köpfen eben nicht aus wie mit der Kamera abgebildet. Von Christian Wildt

Vernunft ist eine Illusion, warnt Philipp Sterzer, Professor für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der Universität Basel. Und dass wir Menschen gerne mal unvernünftig sind - im Großen wie im Kleinen.

Sterzer: Wahrnehmung basiert auf unserem Modell der Welt

das werden wohl auch Nicht-Wissenschaftler sofort eingestehen. Andererseits: Sind wir denn nicht alle willens, unseren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen und der Vernunft zu folgen? Die Wahrnehmung funktioniere nicht so, dass etwas eins zu eins ins Gehirn hineinprojiziert wird, betont Sterzer. "Unser Gehirn funktioniert eigentlich genau andersrum." Es habe gelernt, dass bestimmte Reize und Sinneseindrücke bestimmte Ursachen haben und bilde sich daraus über die Zeit hinweg ein Modell der Welt. "Und es nutzt dieses Modell, um Vorhersagen zu machen darüber, was da draußen eigentlich los ist." Die Wahrnehmungs sei also letztlich ein Prozess, der sich aus unserem Bild der Welt ergibt, und nicht daraus, dass etwas in das Gehirn hinein projiziert wird.