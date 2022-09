Was der ehemalige Pfarrer der Gedächniskirche künftig an Sonntagen macht

Martin Germer ist wohl einer der bekanntesten Berliner Pfarrer. 17 Jahre lang predigte er in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und wurde so etwas wie das Gesicht und die Stimme der Kirche. Nun geht er in den Ruhestand - und hofft auf mehr Unterstützung aus der Landeskirche. Von Ulrike Bieritz

Seit September ist Martin Germer im Ruhestand. Er war wohl einer der bekanntesten evangelischen Pfarrer Berlins: 17 Jahre lang predigte er in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. An den Sonntagen will er künftig mit seiner Frau auch mal einen Ausflug machen, was sonst fast nie ging, wie Germer erzählt.

Germer hofft auf "ein friedliches Miteinander aller Menschen"

Engagieren will er sich bei all seiner Freude auf die neue Freiheit weiterhin für seine Kirche. "Für ein friedliches Miteinander aller Menschen": Dieser Wunsch hat sich ihm eingeprägt. Ende September wird Martin Germer offiziell nach 17 Jahren als Pfarrer an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche verabschiedet. Ulrike Bieritz hat mit Pfarrer Germer gesprochen.