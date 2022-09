Es ist ein ungewöhnliches Projekt: Am 17. September wird von Mitternacht bis Mitternacht in der Berliner Kirche am Hohenzollernplatz geistliche Chormusik zu hören sein - in sieben Folgen ausgewählt nach den Tageszeitengebeten christlicher Mönche und Nonnen.

"Prayse Berlin" mit geistlicher Musik zu verschiedenen Tageszeiten

Der Chorleiter Stefan Schuck hat diesen Marathon mit dem Namen "Prayse Berlin" organisiert. Es sei "große wunderbare geistliche Musik", sagt er. Die Gebete aus dem Kloster habe er einmal einem Publikum präsentieren wollen: über den ganzen Tag verteilt. Sie strukturierten den Tagesablauf jener, die für das Christentum lebten. In einer Stadt wie Berlin sei es auch gut denkbar, dass Menschen erst zu den ganz späten Gebeten in die Kirche kämen.

Der Rhythmus zwischen Morgenlob und Nachtgebet

Was den Zuhörer auf der Kirchenbank erwartet: "Das Morgenlob weckt mit fröhlichen Gesängen, das Mittagsgebet ist ein bisschen kontemplativer, ein bisschen besinnlicher", erklärt Schuck. "Oder das Nachtgebet stimmt auf die Nacht zum Beispiel ein." Diesen Rhythmus habe er zeigen wollen - "in seiner Vollständigkeit, in seiner Schönheit".