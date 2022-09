Noch ist die Regierung Draghi geschäftsführend im Amt. Doch nach dem Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten geht es nun um die Zukunft des Landes. Am Sonntag wird in Italien gewählt. Es bewerben sich zwar auch mögliche Nachfolger aus der politischen Mitte, doch die Erfolgsaussichten liegen bei einem rechten Bündnis, das die Chefin der Partei Fratelli d'Italia, Georgia Meloni, an die Spitze einer Regierung tragen könnte. Eine Frau, die eine neofaschistische Vergangenheit hat, nun aber als Konservative auftritt.

Starke Kandidatin





Der Münchner Historiker und Italien-Forscher Hans Woller befürchtet, dass Italien mit der möglichen Wahl der Fratelli d'Italia vor einer Zeitenwende steht. Georgia Meloni ist 45 Jahre alt, kommt aus Rom und ist schon lange in rechtsnationalen Kreisen politisch aktiv: "Ich glaube, dass man Frau Meloni nicht als Faschistin bezeichnen sollte, wenn der Begriff in historischer Sicht überhaupt noch einen Sinn haben sollte. Aber klar ist, sie ist bereits als Mädchen in die neofaschistische Partei eingetreten und hat alle Häutungen, dieser Partei auch mitgemacht - bis sie dann schließlich die Führung übernommen hat", so Woller.

"Sie steht also in der Tradition des Faschismus und sie hat sich nie eindeutig von Mussolini distanziert oder, was noch viel wichtiger ist, ihre Verbindungen in die neofaschistischen Netzwerke hinein gekappt", sagt der Historiker. "Der Neofaschismus und der Faschismus ist nach wie vor ein ganz wichtiger Resonanzboden für die Politik von Frau Meloni." Georgia Meloni könnte nun die erste Frau an der Spitze einer Regierung werden.

Wahl der Unzufriedenen





Sie habe sich als "junge, unverbrauchte, weibliche Kraft ins Gespräch gebracht und hat damit sehr, sehr viel gepunktet", erklärt Woller. Wie rassistisch sie wirklich handeln könnte, werde sich allerdings erst zeigen, wenn sie die Chance bekommen sollte, in Italien eine Rechtskoalition anzuführen. Die Fratelli d'Italia sei zwar eine kleine Partei. In ihr sammeln sich laut dem Historiker allerdings "Frustrierte aller Lager, auch Nationalisten, enttäuschte Berlusconi-Anhänger, Neofaschisten und so weiter - also letztlich ein wilder Haufen."

Es sei noch nicht zu sagen, wer sich innerhalb der Partei letztendlich durchsetzt. Außerdem würde Meloni eine Koalition mit der rechten Lega und der von Silvio Berlusconi geführten Forza Italia anführen. Auch hier lasse sich nicht zuverlässig sagen, wie groß die Schnittmengen in der Realpolitik sind. Entscheidend für viele Wähler sei laut Woller, dass die Fratelli d'Italia die einzige nennenswerte politische Kraft gewesen sei, die sich in der Vergangenheit nicht hinter die Politik Draghis gestellt hat. Viele Italienerinnen und Italiener seien mit dem Kurs von Draghi nicht einverstanden gewesen.