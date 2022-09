Der Berliner Mieterverein wurde 1888 gegründet und ist eine Institution, die sich für faire Mieten einsetzt und politisch kräftig mitmischt. Reiner Wild hat das 40 Jahre und acht Monate lang gemacht. Nun verabschiedet er sich als Geschäftsführer in die Rente. Von Ute Holzhey

Über 40 Jahre lang hat er sich für Mieterinnen und Mieter in der Hauptstadt eingesetzt und für sie gekämpft. Nun geht Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins in Rente - auch wenn er sich weiter engagieren möchte.

Mieterverein: Neubau wird es nicht richten

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Berlin ist und bleibt wohl vorerst auch angespannt: "Das Argument, der Neubau wird es schon richten, ist schon hundertmal widerlegt", sagt Wild. Wenn der Markt so schwierig sei und die Nachfrage so groß wie sie ist, werde auch kein Neubau die Mieten stark senken.

60 000 bis 80 000 Wohnungen pro Jahr wandern "ins hochpreisige Segment"

Insbesondere Neuvermietungen ließen den Mietspiegel in der Hauptstadt ansteigen, meint Wild. Der Mieterverein schätze, dass pro Jahr 60 000 bis 80 000 Wohnungen, die mal preisgünstig waren "ins hochpreisige Segment wandern", wenn die ursprünglichen Mieterinnen und Mieter ausgezogen seien und die Wohnungen neu vermietet würden. Das stelle viele Menschen, die umziehen müssten, vor große Herausforderungen.