Wolfgang Huber ist Theologe und Sozialethiker, war lange Zeit Bischof der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg sowie Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Seine beiden Ehrenämter - Domdechant am Dom zu Brandenburg an der Havel und den Kuratoriumsvorsitz der Stiftung Garnisonkirche Potsdam - hat er gerade abgegeben. Aber er ist als Vortragsreisender und Buchautor unterwegs und meldet sich immer wieder zu aktuellen Themen zu Wort.

An diesem Freitag wird Professor Wolfgang Huber 80. Um auch in seinem Alter – vor allem geistig - fit zu sein, hat Huber nur einen Tipp: "Ich weiß kein anderes Rezept als dasjenige, durch geistige Arbeit fit zu bleiben, neugierig zu bleiben, dadurch, dass man niemals sagt: Was jetzt Neues passiert, interessiert mich nicht mehr. Sondern neue Sachen interessant zu finden und sich en eigenes Urteil zu bilden."

Dass Huber selbst nach dieser Maxime lebt, beweist er mit seinem neuen Buch, das kurz vor seinem 80. Geburtstag erschienen ist: "Menschen, Götter und Maschinen – Eine Ethik der Digitalisierung". Darin, so Huber, setzt er sich sehr kritisch mit dem Thema auseinander: "Ich sehe die Grenzen der Digitalisierung immer genau an den Punkten, an denen andere Leute eine Autonomie der Digitalisierung behaupten."

"Zur Menschenwürde gehört, dass wir verantworten können, was wir tun"



Denn in dem Augenblick, in dem der Mensch darauf verzichte oder keine Möglichkeit mehr habe, selber autonom zu bestimmen, was er mit Geräten, Instrumenten und Algorithmen mache, sei es gefährlich und nicht mehr menschenwürdig: "Zur Menschenwürde gehört, dass wir verantworten können, was wir tun."

Warum er sich über den Begriff des "autonomen Fahrens" ärgert, warum er die Kirche auf keinen Fall für ein Auslaufmodell hält und was er sich und seiner Familie für die Zukunft wünscht, erzählt er Ulrike Bieritz im Vis à vis.