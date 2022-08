Klimaforscher Stefan Rahmstorf: Was bedeuten "3 Grad mehr"?

Die Erderwärmung muss auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden. Doch im Moment sind wir auf dem Weg in Richtung „3 Grad mehr“ – so lautet auch der Titel eines Buches mit einem Beitrag von Stefan Rahmstorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Matthias Bertsch hat sich mit ihm darüber unterhalten, was das bedeuten würde.