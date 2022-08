Jan Pallokat war fünf Jahre lang Korrespondent in Polen

Fünf Jahre war Jan Pallokat ARD-Hörfunk-Korrespondent in Polen. Eine Zeit, in der es hoch herging an der Weichsel: Der Konflikt mit der EU über den Rechtstaat, die Proteste wegen des Abtreibungsrechts. Die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern habe ihn sehr bewegt, erzählt Pallokat.