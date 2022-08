Auf den ersten Blick geht es in Gabriele von Arnims Buch "Das Leben ist ein vorrübergehender Zustand" um die Pflege. Denn die Journalistin und Autorin hat ihren Mann zehn Jahre lang zu Hause gepflegt. Aber in ihrem Buch geht es um noch viel mehr: Um Liebe, Freundschaften, das Wohnen und Zuversicht. Von Anke Burmeister

Als ihr Mann einen Schlaganfall erlitt, konnte er anschließend nicht mehr laufen, sprechen, lesen oder schreiben. "Er war wirklich zutiefst eingekerkert in seinem Körper und sein Geist war hellwach", sagt von Arnim. Für sie war es selbstverständlich, dass sie ihn pflegen würde. Sie konnte sich nicht vorstellen, ihn in einem Pflegeheim allein zu lassen.

Eine besondere Herausforderung für von Arnim war, dass ihr Mann seinen ersten Schlaganfall genau an dem Tag bekam, an dem sie ihm sagte, dass sie ihn verlassen möchte - nach einer jahrelangen Beziehung. "Und das war ein sehr anderes gemeinsames Leben, das wir da angepackt haben", sagt sie.

"Ich wusste von Anfang an: Ich hole ihn nach Hause - wusste aber nicht von Anfang an, wie lange und wie schlimm es werden würde", so die Autorin. "Ich habe keine Ahnung, was für eine Person ich gewesen wäre, wenn man mir gesagt hätte: Es dauert zehn Jahre und es wird elendigst", meint von Arnim. "Aber dieses was-wäre-gewesen-wenn ist auch nicht meine Art zu denken und auf mein Leben zurückzuschauen. Und wenn wir heute wüssten, was morgen passiert - wer weiß, ob wir beide hier noch stehen würden."

