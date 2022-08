Dörrie selbst gehe oft ins Freibad, das sei schon während ihrer Kindheit so gewesen. Als Teenagerin sei der Schwimmbad-Besuch aber schwierig für sie gewesen. "Weil ich da in meinem ersten Bikini aufgetaucht bin und gemerkt habe, wie der Blick sich auf mich dann sehr verändert hat, weil ich eine junge Frau war."

Von da an kämen Bewertungen von Jungen, aber auch von anderen Frauen - und diese Bewertungen des eigenen Körpers erlebten alle Frauen. "Das geht auch nie wieder weg", sagt Dörrie.

Gesellschaftskritik mit Freibad-Geschichten

"Wir leben in einer sehr konfliktreichen Zeit", sagt Dörrie außerdem mit Blick auf mehrere tätliche Auseinandersetzungen in Berliner Freibädern in der vergangenen Zeit. Das erlebe sie nicht nur bei Besuchen im Freibad, sondern auch in der U-Bahn oder beim Schlange-Stehen. Nach zwei Jahren Pandemie sei die Gesellschaft nicht mehr sehr belastbar. Das wolle sie in ihrem neuen Film anders erzählen.

Dörrie sagt darüber hinaus, dass Freibäder für sie auch heute noch Orte seien, die sie an Freiheit und Kindheit erinnern würden. Damit zieht sie Parallelen zur Demokratie: "Wir müssen dieses Freibad im direkten und übertragenden Sinne verteidigen." Dazu gehöre aber, dass man miteinander spreche.