Eigentlich sollte die Basketball-Europameisterschaft schon im letzten Jahr statt finden. Doch wegen der Olympia-Verlegung wanderte auch dieses Turnier weiter in den kommenden Herbst. Vom 1. bis zum 18. September wird die EuroBasket 2022 in vier Ländern ausgetragen: in Georgien, Italien und Tschechien - und in Deutschland, genauer in Köln und Berlin.

Viel beschäftigt mit Reisen, Kindern und Stiftungen

Turnier-Botschafter ist Deutschlands Basketball-Legende Dirk Nowitzki, der 2015 noch selbst aktiv dabei war. Sein Abschied sei sehr emotional gewesen - aber nun fühle er sich "im Rentnerleben" sehr wohl. Er unternehme viel mit seinen Kindern, die nun selbst mit Sport angefangen haben und reise soweit es möglich ist. Zudem kümmere er sich um zwei Stiftungen, so Nowitzki.

"Die großen Momente, das Adrenalin werde ich schon vermissen"

Ob er das Spieler-Gefühl bei der EM vermissen werde? "Die großen Momente, das Adrenalin werde ich schon vermissen", meint Nowitzki. Dass Russland nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine von der EM ausgeschlossen worden ist, findet Nowitzki nachvollziehbar. "Die FIBA hat da die richtige Entscheidung getroffen."