Die Mikrowelle hat einen schlechten Ruf, das gibt Esskultur-Forscher Gunther Hirschfelder zu. Sie steht für Fast Food und ungesundes Essen. Dabei erinnert Hirschfelder im Gespräch mit Matthias Schirmer daran, dass es einen großen Unterschied gebe zwischen Ruf und Realität: "74 Prozent der Haushalte in Deutschland haben eine Mikrowelle". In Deutschland habe man - wie so oft - in der Essenskultur ein "dissonantes Verhältnis".

Das eine sprechen, das andere essen

In der Forschung wisse man schon lange, dass anders über Essen geredet als dann tatsächlich konsumiert werde. Was die Mikrowelle angeht, hält es Hirschfelder für ein Merkmal der damaligen Zeit, dass sie sich in den 60er Jahren als Küchengerät etablieren konnte. Heute könnte man ein Abfallprodukt aus der Militärtechnik nicht so leicht bewerben, findet er.

Mikrowelle = Fortschritt

In der Millitärtechnik wurde herausgefunden, dass Schokoriegel in der Nähe eines Radargeräts anfingen zu schmelzen. Das war in den 50ern der Beginn der Mikrowelle. Damals war sie jedoch noch sehr teuer. 1954 kostete ein Modell 3000 US-Dollar. Man verband Hoffnungen mit der Kernenergie in Fragen der Energiesicherung, die Mondlandung stand auch für den Glauben an Technik. Ähnlich positiv war auch das Bild der Mikrowelle besetzt. "Wir waren offen für Neues", erinnert sich Hirschfelder.

Kriege verändern Esskultur

Für Hirschfelder ist klar, dass Kriege die Esskultur verändern. Die Fettleibigkeitswellen seien eine Folge der Hungersnöte zum Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit danach: "Wer lange stark hungert, wird es irgendwann kompensieren und fressen, als ob es kein Morgen gäbe", sagt der Esskultur-Forscher.