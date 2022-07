Hauptkommissar Thorsten Ivers leitet eines der Berliner Fachkommissariate, die gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und im Netz verbreitete Aufnahmen davon ermitteln. Dabei muss er sich Dinge ansehen, die schwer zu ertragen sind. Warum er trotzdem noch nie daran gedacht hat, den Job an den Nagel zu hängen, berichtet Ivers im Gespräch mit Wolf Siebert.

Upload-Filter auf Plattformen spüren Bilder auf

Eine Filter-Technik, die Plattfomen standardmäßig verwenden, macht es möglich, zu erfahren, aus welcher Region Missbrauchs-Bilder stammten. "Dann bekommen wir diese Akte so auf den Tisch". In den häufigsten Fällen werde die Akte an die Staaatsanwaltschaft geschickt. Die Kriminalisten erwirken dann eine Wohnungsdurchsuchung. Dann würden alle Datenträger mitgenommen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Kindermissbrauchs-Fotos zu leicht zu finden

Selbst im Clear Web, das auch durch Suchmaschinen erreichbar sei, sei es "leider nicht schwierig genug" entsprechendes Material zu finden, kritisiert Thorsten Ivers. Im Dark Net sei der Kriminalist auf Abbildungen gestoßen, die so extrem seien, "dass sie bis an mein Lebensende nachhallen", so Ivers.

Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 3. Februar 2022.