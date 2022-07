Seit über zehn Jahren sorgt Susanne Grittner dafür, dass nach einem tödlichen Fahrradunfall in Berlin ein weißes Geisterfahrrad aufgestellt wird. Dabei kommt sie sowohl mit Angehörigen in Kontakt als auch mit Lkw-Fahrern, die Unfälle verursacht haben. Über ihre Arbeit spricht Grittner mit Torsten Mandalka.

Grittner arbeitet beim ADFC und kümmert sich dort um das Aufstellen der Geisterräder nach Unfällen, bei denen Radfahrende ums Leben gekommen sind. Bei dieser Arbeit komme sie auch in Kontakt mit Angehörigen, Zeuginnen und Zeugen, Ersthelferinnen und Ersthelfern. Über den Austausch mit Angehörigen lerne sie die verstorbene Person häufig noch im Nachhinein etwas kennen. "Da merke ich schon: Das sind eben Menschen, die hätte ich kennenlernen können und bei ein, zwei Leuten war es sogar so, dass sich sie vorher um ein paar Ecken kannte", sagt Grittner.



Keine Anlaufstelle für Opfer von Verkehrsunfällen in Berlin

Leider gebe es in Berlin noch immer keine Anlaufstelle in Form einer Ombundsperson für Menschen und deren Angehörige, die im Verkehr schwer verletzt oder getötet werden. Deswegen versuche der ADFC in solchen Situationen, Hilfestellungen zu leisten.



Als Auto-Gegnerin sieht sich Grittner wegen ihrer Arbeit beim ADFC nicht. "Jeder kann das Verkehrsmittel nutzen, was er braucht und was er mag, was ich aber von allen Verkehrsteilnehmenden erwarte ist, dass sie sich an die Regeln halten." Auf gewisse Weise könne man sie aber als Kampfradlerin bezeichnen. "Ich kämpfe um mein Überleben im Verkehr - selbst wenn ich mich an die Regeln halte, ist ja nicht sichergestellt, dass ich da lebend wieder rauskomme", sagt Grittner.