Peter Schuster: Ein Leben als Richter in Berlin-Moabit

Mit Mord und Totschlag hatte Peter Schuster ständig zu tun. Jetzt geht der Vorsitzende der 40. Schwurgerichtskammer im Landgericht in Berlin-Moabit in Pension. rbb-Gerichtsreporter hat mit ihm über Recht und Unrecht, Opfer und Täter gesprochen.

Der sogenannte "Tiefkühltruhenmord", bei dem ein Senior zehn Jahre lang im Prenzlauer Berg eingefroren wurde, um die Rente zu kassieren. Die 22-jährige Studentin, die 2018 in der City West von Werkzeugdieben auf der Flucht totgefahren wird. Und ein Mord vor 33 Jahren, bei dem der Prozess mit einem Freispruch endet. In all diesen Fällen war Peter Schuster der Richter.

Über all die Jahre am Landgericht Berlin-Moabit hätten sich zwar technische Möglichkeiten verändert und weiterentwickelt. "Aber die eigentliche Arbeit eines Strafrichters oder auch eines Staatsanwalts, die ist gleich geblieben", sagt Schuster. "Die Umstände, die Fakten - das muss alles durch den Kopf des Richters. Sonst kann es nicht Grundlage seiner Entscheidung werden."

Auch Emotionen sitzen mit im Gerichtssaal



Allerdings finde er schon, dass Richterinnen und Richter auch "gesellschaftlichen Strömungen Rechnung tragen müssen", sagt er. Er würde einige seiner Urteile aus den 1990er Jahren heute anders fällen, so Schuster. Einerseits hätten sich Gesetze geändert, aber es gehe auch um eine "geänderte Einschätzung, geänderte Überzeugung".

Wenn Angehörige von Todesopfern im Gerichtssaal säßen, dann sei das für ihn ein weiterer Anreiz, seine Arbeit gut zu machen, sagt Schuster. "Das ist eben auch die andere Seite. Es ist nicht nur der Angeklagte. Und dann muss ich die Verhandlung führen und versuchen, beiden Seiten gerecht zu werden." Damit habe er keine großen Schwierigkeiten, obwohl er sich auch betroffen fühle und es ihm nahegehe, so der Richter. "Aber was soll ich machen? Ich muss meine Arbeit machen."