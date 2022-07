Matthias Brandt ist nach 20 Jahren zurück am Theater. In "Mein Name sei Gantenbein" von Max Frisch steht er allein auf der Bühne des Berliner Ensembles. Warum er brüchige Charaktere Heldenfiguren vorzieht, erzählt Brandt im Gespräch mit Ute Büsing.

Die lange Theater-Abstinenz sei nicht geplant gewesen, sagt Brandt. Es habe sich eher so ergeben. Trozdem habe er auch in den letzten Jahren auf Bühnen gestanden, etwa bei musikalischen Lesungen. "Ich mag es sehr gerne, wenn sich die Metiers mischen", so der Schauspieler.



Den Frisch-Roman "Mein Name sei Gantenbein" habe er als Abiturient gelesen. "Unsinnigerweise werden ja Schüler damit malträtiert - in einem Alter, wo ihnen das glaube ich relativ wenig sagt - und sind dann bedauerlicherweise verschreckt für den Rest ihres Lebens", sagt Brandt. Er selbst habe sich das Werk aber nun neu aneignen können.

"Erkenntnisgewinn durch das Hineintreten in andere Identitäten"

Die Frage "Was wäre, wenn ich ein ganz anderer wäre" beschäftige ihn schon sein ganzes Leben, was sich auch in seiner Berufswahl zeige. Das Schauspielern sei "Erkenntnisgewinn durch das Hineintreten in andere Identitäten", sagt Brandt. Auch in Max Frischs Roman werde das durch die Protagonisten versucht.

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 24.01.2022