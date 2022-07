Kohlearbeiter Lars Katzmarek aus Cottbus rappt über die Landflucht aus der Lausitz. Seine beiden Eltern haben schon "in der Kohle" gearbeitet. "Es fehlt an substantiellen Jobs", sagt er heute. Mit seiner Musik will er auf die Perspektivlosigkeit, aber auch den außergewöhnlichen Zusammenhalt aufmerksam machen. Von Nadine Lepsch

Die Lausitz ist im Wandel. Spätestens 2038 soll Schluss sein mit der Kohle. So ist es per Gesetz festgelegt. Was die Lausitz danach kommt, müsse jetzt gestaltet werden, sagt Lars Katzmarek aus Cottbus."Mein Herz schlägt für die Lausitz", sagt er. "Für die Bergleute und auch für die Energiearbeiter."

Rapper über die "Perspektiven der Kohlekumpel und ihrer Region"

Vom Mechatroniker über den Telekommunikationstechniker bis zum Referenten ist Katzmarek beim Bergbau- und Kraftwerksbetreiber LEAG groß geworden. Als Rapper über die "Perspektiven der Kohlekumpel und ihrer Region", machte er sich einen Namen und spricht für die "Generation Strukturwandel".

90 Prozent der Freunde gehen weg

Bei denjenigen, die "in der Kohle arbeiten" gebe es sehr viel Zusammenhalt, Teamgeist und Menschliches. Das habe erst sonst nirgendwo erlebt, sagt Katzmarek. Heute fehle es an Jobs in der Lausitz, die Perspektive geben. Es sei ein unangenehmes Gefühl, wenn 90 Prozent aller Freunde gehe - und nicht zurückkehre.