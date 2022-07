Nach 15 Auftritten hat Hauptkommissarin Nina Rubin den Tatort verlassen. Für immer und auf tragische Weise - in ihrem letzten Sonntagskrimi. In ihrer Figur als Nina Rubin habe sie viele typische Erfahrungen und Erlebnisse des Lebens in Berlin einfließen lassen, erzählt Meret Becker im Gespräch mit Christian Wildt. "Das ständige Scheitern gehört dazu", sagt die Schauspielerin.