Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr war die schwerste Naturkatastrophe in Deutschland seit Menschengedenken. 3000 Häuser im Ahrtal waren betroffen, 467 wurden komplett weggespült, 134 Menschen starben. Pfarrer Jörg Meyrer ist Seelsorger in Ahrweiler und hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Von Ulrike Bieritz

Auch ein Jahr nach der verheerenden Flut fühle er sich oft mit den Aufgaben überfordert, sagt Meyrer. So gehe es wahrscheinlich vielen Menschen im Tal. "Wir haben so den Eindruck: Wir haben eine Aufgabe erledigt und dann kommen zwei neue", sagt der Pfarrer. "Es sind wirklich große Herausforderungen – die sind so mühsam und machen so mürbe." Die meisten beschäftigten sich mit diesen Herausforderungen neben ihrer normalen Arbeit. Das koste viel Kraft, manchmal zu viel, so der Seelsorger.

"Einfach bei den Menschen sein"

Mit dem Erlebten und mit dem Jahrestag am 14. Juli gehe letztlich jeder anders um, berichtet Meyrer. "Es gibt Menschen, die fahren weg, weil sie es nicht ertragen, dass jetzt noch mal so viele Bilder, so viele Erinnerungen kommen." Andere freuten sich über das, was seitdem schon geschafft wurde. Wieder andere seien besorgt, weil sie selber noch nicht wüssten, wie sie sich an diesem Tag letztlich fühlen werden, erzählt der Pfarrer.