Das größte Problem beim Altwerden seien "unsere Bilder im Kopf", sagt Silver. Aktuelle Studien zeigten, dass man das Alter so erlebe, wie man es sich vorstelle. "Es spielt sich alles da oben in unserem Kopf ab", erklärt die Autorin. "Da können wir so viel tun und da den Hebel ansetzen - und das ist begeisternd." In dieser Erkenntnis liege eine große Chance.

"Die Reaktionen sind ein Geschenk"



Mit ihrer Arbeit bei YouTube, als Rednerin und Autorin richte sie sich vor allem an Menschen, "die so ähnlich ticken wie ich", sagt die 74-Jährige. Sie habe anfangs gar nicht damit gerechnet, dass sie eine solche Reichweite erreichen würde. "Ich bin da so ein bisschen reingestolpert", sagt Silver etwa über den Start ihres YouTube-Kanals.

"Und jetzt ist das für mich so eine bereichernde, sinnstiftende Tätigkeit. Das kann ich kaum in Worte fassen, was es mir bedeutet", so die Hamburgerin. Es sei ein Geschenk, wenn sie mitbekomme, dass ihre Veröffentlichungen anderen Menschen helfen, "das Leben leichter zu leben" und besser mit Verletzungen oder Angst umzugehen.