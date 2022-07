Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen soll an diesem Mittwoch um 21 Uhr in Old Trafford, dem ehrwürdigen Stadion in Manchester, angepfiffen werden: vor mehr als 70 000 Zuschauern.

Vereine müssen Frauen-Mannschaften besser integrieren

In der Bundesliga der Frauen kommt es kaum vor, dass man vor solch einer große Kulisse spielt. Andere Länder sind da schon weiter, meinen die Berliner Zwillinge Katja und Dina Orschmann, die in der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft gespielt haben - und die jetzt selbst ins Ausland gehen. "Die Fan-Base der Männer-Mannschaften wird dort zu den Frauen gelotst." Es habe viel mit Integration durch die Vereine zu tun.

Ein Treffen auf dem Sportplatz in Adlershof

Dina Orschmann wechselt im Sommer von der 1. Bundesliga bei Turbine Potsdam nach Schottland zu den Glasgow Rangers, spielt dann sogar in der Champions League. Schwester Katja, Berlins Fußballerin des Jahres, zieht es vom 1. FC Union ebenfalls ins Ausland, nach Florida, in den US-College-Fußball. Reporter Lukas Kuite hat die Beiden auf dem Sportplatz in Adlershof getroffen. Dort haben die Zwillinge einst zusammen für den 1. FC Union gespielt.