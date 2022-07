Hoeneß ist im Fußball ein Name, der für Erfolg steht - sowohl in München, als auch in Berlin. Denn Dieter Hoeneß wandelte auf den Spuren seines Bruders Uli und war Ende der 90er Jahre Manager bei Hertha BSC. Mit ihm erlebte die Alte Dame die erfolgreichste Zeit ihrer jüngeren Geschichte. Simon Wenzel und Jakob Rüger haben Hoeneß in München getroffen.