Salman Rushdie setzt sich immer wieder gegen Islamismus und totalitäre Bedrohungen ein. Den 'Sturm auf das Kapitol' am 6. Januar 2021 bezeichnet der in New York lebende Schriftsteller als schrecklichsten Tag seiner Jahre in Amerika. Über sein Leben und Werk hat sich Ute Büsing mit Rushdie in Manhattan unterhalten.

Demokratien in Gefahr





Seit 21 Jahren lebt Rushdie in New York. Den sogenannten "Sturm auf das Kapitol" empfindet er als "the most terrified day of my twenty-one years in America". Erschreckend sei, dass Zentrum der amerikanischen Demokratie von einem Mob eingenommen werden konnte und dass noch immer der rechte Flügel versuche, dieses Ereignis reinzuwaschen.

Rushdie sieht aber nicht nur die US-amerikanische Demokratie in Gefahr, sondern auch die indische und britische. Der britische Premier Boris Johnson sei kein Demokrat. Während jedoch der ehemalige US-Präsident Donald Trump Auswirkungen auf die Welt hatte, habe Johnson nur furchtbare Auswirkungen auf die Europäische Union.