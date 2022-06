Das Erbe der Nationalsozialisten in Kirchen

Hakenkreuze und Bilder von Wehrmachtssoldaten in der Kirche: Zwischen 1933 und 1945 wurden in Deutschland Hunderte Kirchen neu gebaut oder der nationalsozialistischen Ästhetik gemäß umgestaltet. Zum Beispiel in Berlin-Mariendorf, berichtet Kunsthistorikerin Beate Rossié. Von Sigrid Hoff