Das Wettkampf Jahr 2022 begann für Radprofi Maximilian Schachmann denkbar schlecht mit einer Corona-Infektion. Obwohl der Krankheitsverlauf des Berliners gar nicht so schlimm war, habe ihm auch völlig auskuriert danach im Training und in den Wettkämpfen etwas gefehlt.

"Als ich dann bei Paris-Nizza am Start stand, habe ich mir prompt die nächste Erkrankung eingefangen." Es sei zwar kein Corona gewesen, doch diesmal habe es ihn härter erwischt. "Danach hat mein Körper sich nicht mehr erholt, hat aufs Training nicht mehr reagiert und da gab es nur eine Lösung: es ruhig angehen zu lassen."

Frischer zur Tour de France?

Mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der Tour de France sieht der Radprofi des deutschen Bora hansgrohe Teams deswegen noch einen gewissen Trainingsrückstand. "Es fehlen natürlich einige Wettkampfkilometer, die man im Training nicht simulieren kann." Andererseits sei er vor der diesjährigen Tour durch seine lange Pause frischer als in den vergangenen Jahren.

Der Berliner lebt und trainiert inzwischen am Westufer des Gardasees in Italien. Die Eingewöhnung nach dem Umzug habe gut funktioniert, auch weil es nicht das erste Mal gewesen sei, dass er in ein anderes Land umgezogen ist. Der Blick hinaus in die Welt stimmt den Radprofi aktuell jedoch nachdenklich.

Umgang mit russischen Athleten eine schwierige Frage

"Die Diskussion um einen möglichen Atomkrieg und der Konflikt zwischen Ost und West, das ist ein großer Rückschritt für die Menschheit", sagt Schachmann. Er hofft zwar auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine, doch leider wirke der Konflikt aktuell scheinbar endlos.

Die Argumente für den Ausschluss russischer Sportler von Wettkämpfen kann Schachmann nachvollziehen. "Ich verstehe die Leute, die wollen, dass man da ein Zeichen gegen Russland setzt." Auf der anderen Seite habe er mit Aleksandr Vlasov einen Teamkollegen, der direkt von einer solchen Regelung betroffen wäre. "Er wohnt schon lange nicht mehr in Russland und möchte einfach nur Rennen fahren und ist natürlich strikt gegen den Krieg." Deswegen sei die Frage des Ausschlusses russischer Athleten eine ganz schwierige.