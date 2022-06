Als vor dreißig Jahren in einer Hamburger Karstadt-Filiale eine Rohrbombe detonierte, begann in Deutschland eine der ungewöhnlichsten und spektakulärsten Verbrecherjagden der letzten Jahrzehnte. Gesucht wurde ein Erpresser, der als "Dagobert" mit Sprengsätzen Kaufhausketten erpresste und die Polizei zum Narren hielt. Bis in der Berliner Polizist Martin Textor mit seinen Kollegen doch noch schnappte.

Dagobert alias Arno Funke habe es damals immer wieder geschafft, bei seinen Erpressungen, den Moment der Geldübergabe so zu gestalten, dass ihn die Polizei nicht fassen konnte, erklärt Martin Textor. Technisch sei Funke ein Genie gewesen, sagt der ehemalige Chef des Berliner SEK-Kommandos.

Ein Erpresser als Volksheld

Trotzdem will der pensionierte Polizist den Vorwurf, Dagobert habe die Sicherheitskräfte an der Nase herumgeführt, so nicht stehenlassen. "Wir könnten genauso gut sagen, wir haben ihn genarrt." Denn auch die Polizei vereitelte viele der Erpressungsversuche, in dem bei den Übergaben kein echtes Geld im Spiel war. Dagobert sei besonders bei den Momenten der Geldübergabe einfach übervorsichtig gewesen, so Textor.