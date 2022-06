Kai Wegner: Will die politische Wende für Berlin

Seit Herbst ist Kai Wegner Berliner CDU-Landeschef wie auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Abgeordnetenhaus - und damit Oppositionsführer im Landesparlament. Mit der aktuellen Regierung gehe in Berlin nichts voran, kritisiert Wegner. Was ist also zu tun für die CDU? Von Thorsten Gabriel