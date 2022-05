In dieser Woche kommt die vom rbb-koproduzierte Dokumentation "Das starke Geschlecht" in die Kinos. Neun Männer lesen darin Texte anderer Männer vor und lassen sich selbst in ihre Seele blicken. Alexander Soyez hat mit dem Regisseur Jonas Rothlaender über Männlichkeit, Dominanz und Sex gesprochen.

Es habe ihn überrascht, wie verunsichert sich die Männer in seinem Film vor der Kamera gezeigt haben, erzählt Rothlaender. "Ich hatte das Gefühl, vielen geht es eigentlich am allermeisten darum, jemandem zu gefallen", sagt der Regisseur.

Anonyme Interviews über männliche Sexualität

Er habe den Eindruck gehabt, die meisten Männer strebten nicht ein Männlichkeitsbild an, dass sie selbst voll und ganz vertreten. Stattdessen eiferten sie einer Rolle nach, von der sie meinten, sie würde von einem Mann erwartet, sagt Rothlaender.

Bei der Recherche zu dem Film habe er festgestellt, dass jede Frau in seinem Umfeld schon einmal Erfahrungen mit irgendeiner Form von sexueller Gewalt gemacht habe. "Da war für mich so die Frage: Was sagt das denn eigentlich über meine männlichen Freunde und über mich aus", sagt Rothlaender. Allerdings sei es schwierig bis unmöglich gewesen, Männer zu finden, die darüber offen sprechen. So sei die Idee entstanden, anonyme Interviews zu führen und Stellen daraus vor der Kamera vorlesen zu lassen.