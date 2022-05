Björn von Siemens: Will mit künstlicher Intelligenz den OP-Saal revolutionieren

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werden unser Gesundheitswesen revolutionieren, darüber ist Björn von Siemens sicher. Wie er mit seinem in Berlin gegründeten Unternehmen Caresyntax, Operationen in Krankenhäusern weiterentwickeln will, hat er Karsten Zummack erklärt.