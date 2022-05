Etwa 80 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in Berlin von Angehörigen betreut. Um ihr großes Engagement zu würdigen, findet in Berlin die "Woche der pflegenden Angehörigen", inklusive der Preisverleihung der Berliner Pflegebären. Matthias Bertsch hat mit Preisträgerin Annika Eysel gesprochen.

Annika Eysel hat mit ihrem Mann drei jugendliche Kinder, darunter die mehrfach behinderte Tochter Lena. Eysel und ihr Partner gehören zu den vielen tausend Menschen in Berlin, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen selbst pflegen. "Als Lena auf die Welt gekommen ist, gab es natürlich den Schockmoment, was bedeutet das jetzt."

Der Wunsch nach dem dritten Raum

Einerseits habe ihre Tochter die Familie noch mehr zusammengeschweißt, andererseits hätten ihre anderen beiden Kinder auch mehr zurückstecken müssen, sagt Eysel. Bis zum Sommer hätte Lena noch in ihre Förderschule in ihre Weißensee gehen können. Doch nachdem es für sie eine Chance auf einen geeigneten Förderbetreib gegeben habe, sei die Entscheidung schnell gefallen.

"Sie wird abgeholt von einem Fahrdienst, ist dann in der Einrichtung bis um drei und wird dann nach Hause gebracht. Und dann haben wir an manchen Nachmittagen eine Einzelfallhilfe, die sich dann noch pädagogisch und freundschaftlich mit Lena beschäftigt." Trotzdem sei immer klar, dass die Betreuung ihrer Tochter eine lebenslange Aufgabe sei, die auch zuhause immer präsent ist, so Eysel.

Situation pflegender Eltern öffentlich machen

Mit ihrem Verein einePause e.V. setzt sich die Kamerafrau deswegen dafür ein, dass Eltern und Angehörige, die ihre pflegebedürftigen Kinder versorgen, wenigstens ab und zu entlastet werden. Es gehe dabei jedoch nicht darum ihr Kind loszuwerden. "Ich habe mir einen Ort gewünscht, wo Lena regelmäßig und gerne hingeht, auch Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut, der sogenannte dritte Raum, eben nicht die Schule und nicht das Elternhaus."

Für ihr Engagement für eine heilpädagogische Kurzzeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche hat Eysel am Samstag einen Berliner Pflegebären bekommen. "Wir freuen uns hauptsächlich deswegen, weil es ein weiterer Schritt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ist und weil wir dadurch die Chance haben, die Situation pflegender Eltern in die Öffentlichkeit zu tragen."