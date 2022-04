Die russische Pianistin Elena Bashkirova lebt gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Barenboim seit fast 30 Jahren in Berlin. Bashkirova leitet ein Kammermusikfestival im Jüdischen Museum mit dem Namen "Intonations". Maria Ossowski hat mit Elena Bashkirova über den Krieg in der Ukraine, russische Musik und über den Umgang mit russischen Künstlern gesprochen.

Elena Bashkirovas Vater war Russlands wichtigster Klavierpädagoge. Die Großeltern ihres Mannes Daniel Barenboim sind als Belarussen vor dem Antisemitismus nach Argentinien geflohen. Nach Russland und in die Ukraine hat die Pianistin noch viel Kontakt, daher ist sie aufgrund des Krieges sehr besorgt, schildert sie im Gespräch mit Maria Ossowski.

Wie schnell die Dinge sich ändern können

Bashkirova könne manchmal nicht richtig gut schlafen, weil die Gedanken immer wieder um die Ukraine kreisten, doch: "Ich habe Glück, dass ich von Zeit zu Zeit manchmal Konzerte spiele und in diesen Momenten sind diese Gedanken weg", zeigt sich die Pianistin erleichtert. Sie erinnert sich noch an eine angenehme Atmosphäre Ende Januar in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Das Land habe sich gemacht unter Präsident Selenskiy, war ihr Eindruck. Mit dem Krieg würden nun wieder nationalistische Töne in dem Land zunehmen.

Rückkehr des Stalinismus

Die 90-jährige Mutter Elena Bashkirovas habe sie schon früh gewarnt, dass eine stalinistische Ideologie schnell wieder nach Russland zurückkehren würde. "Ich konnte das nicht glauben", sagt die Pianistin. Doch innerhalb eines Monats habe es Russland geschafft, sich weltweit komplett zu isolieren. Zudem verließen junge Menschen und Intellektuelle das Land.

Gegen den Boykott russischer Künstler

Von Ausladungen russischer Künstler hält Bashkirova nichts. Es sei "absurd" und "dumm" und spiele in die Hände von Russlands Präsident Putin, der immer wieder behaupte, der Westen würde Russland nicht respektieren. Auch während des Zweiten Weltkriegs habe man nicht aufgehört Bach und Beethoven zu spielen, erinnert die Pianistin.