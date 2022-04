Der Krieg in der Ukraine mit seinen schrecklichen Bildern erreicht auch Kinder. Wie aber redet man mit Kindern über dieses schwierige Thema? Das erläutert Julia Asbrand, Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Humboldtuniversität in Berlin, im Gespräch mit Jörg Poppendieck.