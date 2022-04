Svetlana Müller reibt sich auf - wie alle anderen in ihrem kleinen Verein, dessen Aufgabe immer größer wird: "PANDA Platforma" fängt Menschen auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg auf, die wegen des Kriegs in der Ukraine ihre Heimat verlassen müssen. Irina Grabowski hat Svetlana Müller getroffen.