- Philanthropie-Berater Schiemenz: Gutes tun - aber richtig!

Dieses Spiel spielt wohl jeder gern: Was würden Sie mit 20 Millionen Euro machen? Haus, Auto, Reisen? Oder vielleicht spenden, eine Schule bauen, in Krebsforschung investieren?

Strategie fürs Geldausgeben für Gemeinnütziges

Was geht in den Köpfen von Multimillionären vor, wenn sie ans Spenden denken? Das weiß Andreas Schiemenz. Er ist Philanthropie-Berater, entwickelt also mit reichen Menschen eine Strategie, wenn diese ihr Geld für gemeinnützige Zwecke einsetzen möchten. Agnes Monka hat mit ihm über Geld und Gerechtigkeit gesprochen.