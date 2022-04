Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine spricht Natalija Yefimkina mit Menschen im Land. Sie habe das Gefühl gehabt, dass die Menschen vor Ort viel zu sagen haben und die Lage besser einschätzen können als Journalistinnen und Journalisten vom Ausland aus, sagt Yefimkina. "Und dann habe ich verstanden, dass es auch schön wäre, ihre Stimmen auch hörbar zu machen, nicht nur für mich."

Menschen sind froh, wenn man ihnen zuhört

Es habe sie sehr berührt, dass es in den Gesprächen mit den Menschen nicht mehr um Belanglosigkeiten, sondern um Leben und Tod gegangen sei. Die Menschen zu finden sei nicht schwer gewesen. "Eigentlich ist der Mensch in so einer Ausnahmesituation ganz froh, dass jemand ihm zuhören kann – und auch eine Weile nichts sagt, sondern einfach zuhört, und das habe ich gemacht", sagt Yefimkina.