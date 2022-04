Neue Präsidentin der TU Berlin will externen Blick auf Uni werfen

Geraldine Rauch ist die neue Präsidentin der Technischen Universität Berlin. Sie sei eine Freundin der Präsenzforschung, sagt sie - und will verpasstes Miteinander in der Pandemie aufholen. Als Baustellen sieht sie den Investitionsstau und hofft auf Hilft von Land und Bund. Von Axel Dorloff

Professorin Geraldine Rauch hat an diesem Freitag ihren ersten Arbeitstag als neue Präsidentin der Technischen Universität Berlin. Bislang war die Mathematikerin Leiterin des Instituts für Biometrie und Klinische Epidemiologie an der Charité. Hier gehe sie auch mit etwas Wehmut, sagt sie.

Ambitionierte Pläne für einen Neustart an der TU



Wissenschaftsredakteur Axel Dorloff hat mir Rauch gesprochen: über ihren Wechsel in den neuen Job, ihre Pläne für die Technische Universität, den Neustart nach der Corona-Pandemie - und ein ambitioniertes 100-Tage-Programm.

Sie wolle vor allem eine neue Sichtweise und einen externen Blick an die Universität bringen, erklärt Rauch. Dazu zähle auch, dass Verwaltung und Wissenschaft mehr gemeinsam arbeiten müssten. In der Pandemie habe man weltweit an Kommunikation und Miteinander verloren - als Freundin der Präsenzforschung wolle sie nun dafür sorgen, das Verpasste aufzuholen.