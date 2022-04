Der Wintertraum der Alpenlandschaften ist in Gefahr. Die Erderwärmung lässt Gletscher schmelzen, die Bergwelt wird statt weiß immer grauer. Der österreichische Meteorologe, Geophysiker und Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger nennt das die "Alpen im Fieber". Christian Wildt spricht mit ihm über den Klimawandel in Europas Zentralgebirge.

Der Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger sieht enorme Veränderungen in den Alpen. Der Schnee habe vor allem in den Niederungen merklich abgenommen, schildert er im Gespräch mit Christian Wildt. Da habe sich in den letzten 30 Jahren viel getan: "Und die Frage ist, was sich in den nächsten 30 Jahren noch tut?", fragt der Alpenkenner.

Extremwetter mit Überschwemmungen

Rückblickend auf den vergangenen Sommer spricht Jäger von einem "Katastrophensommer". Es sei lediglich Glückssache gewesen, dass Regen und Überschwemmungen wie im Westen Deutschlands an den Alpen vorbeigezogen seien. Durch den Klimawandel würde nicht nur die Hitze zunehmen, auch Wetterlagen wie Regen- und Schneefälle hielten länger an.

Mediterrane Vegetation

Dass der Klimawandel eintritt, sehe man auch an der Vegetation in den Alpen. Jäger schildert, in den 80er Jahren habe man sich gefahrlos auf eine Almwiese auf 1000 Metern legen können, ohne Angst vor Zecken zu haben. Die fände man aber inzwischen auf 1500 Metern. Auch Gottesanbeterinnen, die eigentliche mediterrane Insekten seien und aus der Tiefebene stammten, eroberten inzwischen die Alpen.