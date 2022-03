Am Mittwoch wird in Leipzig der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen - auch wenn die Messe selbst zum dritten Mal in Folge ausfällt. Nominiert ist auch Hadija Haruna-Oelker mit ihrem Sachbuch "Die Schönheit der Differenz".

Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin appelliert darin an unsere Gesellschaft, Vielfalt endlich als etwas Bereicherndes anzunehmen. Radikale Diversität statt Integration fordert Hadija Haruna-Oelker und geht dabei auch von eigenen Erfahrungen mit ihrem Schwarz-sein und mit Diskriminierung aus.

Kulturredakteurin Nadine Kreuzahler hat mit ihr darüber gesprochen.