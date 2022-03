Er könne sich auch mit dem Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Regierung identifizieren, so Schwarz. "Ich habe ein Ziel", sagt der Wirtschaftssenator. "Ich will, dass diese Stadt wirtschaftlich weiter wächst, weil ich finde, dass Berlin - und das hat mich eigentlich immer gewurmt als Berliner - […] immer unter seinem Potential geblieben ist."

Schwarz betont, der Senat müsse sei seiner Amtsaufnahme eine Krise nach der anderen bewältigen. Berlins Wirtschaft sei von Corona stark betroffen und müsse nun mit den Folgen des Ukraine-Kriegs umgehen. Er berate derzeit viel mit den Verbänden und Unternehmen, so der Senator: "Was bedeutet das für die spezifischen Lieferketten in der Stadt? Was bedeutet das für die Exportmöglichkeiten?"

Viel Positives gebe es aber etwa über die Startup-Szene zu sagen. "Das ist eine absolute Erfolgsstory", so Schwarz. "Wir haben im letzten Jahr ein Rekordjahr gehabt." Berlin sei mit Abstand der wichtigste Startup-Standort in Deutschland. Ihm sei aber auch klar, dass auch dort noch einiges zu tun sei, sagt der Wirtschaftssenator - etwa beim Abbau der Bürokratie, damit es für Fachkräfte, die nicht aus der EU kommen, leichter wird, in Berlin zu arbeiten.