"Das höchste Gut der Demokratie ist der Kompromiss." Das schreibt die Autorin und Journalist Yasmine M'Barek. Sie spricht sich in ihrem Buch für mehr Dialog und Kompromissbereitschaft aus - und für das Bewusstsein, dass Politik jeden etwas angehe. Von Leonie Schwarzer

Titel: Radikale Kompromisse: Warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen

Yasmine M'Barek ist mit 23 Jahren bereits mitten in der innenpolitischen Diskussion zu Hause: Als Bloggerin und Journalistin und mit ihrem ersten Buch, in dem sie argumentiert, warum sie zwar nicht gendert und doch feministische Standpunkte vertritt ist. Und wo sie gegen zuviel Ideologie in unserer Debatten-Kultur antritt.

Demokratie lebt von Kompromissen

"Radikale Kompromisse" - heißt ihr Buch und ihr Credo. Gerade in der Politik sei Kompromissbereitschaft entscheidend, sagt sie. Inforadio-Redakteurin Leonie Schwarzer lässt sich das genauer erklären.