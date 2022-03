Wie war es, in den 2000er-Jahren erwachsen zu werden? In Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mauerfall noch nicht lange, aber schon lange genug her, dass man sich an ihn nicht erinnern kann. Über die Jugend in den "Nullerjahren" hat der Rapper Hendrik Bolz ein Buch geschrieben. Von Jana Ebert