In Zeiten von Krieg und Krisen hilft vielen Menschen beten. Welche Rolle kann die Kirche im aktuellen Konflikt übernehmen? Darüber hat Ulrike Bieritz mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Friedrich Kramer, gesprochen.

Die evangelische Kirche hat einen Friedensbeauftragten: eine ehrenamtliche Funktion, die in diesen Tagen wichtiger denn je erscheint. Friedrich Kramer – im Hauptberuf Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland – hat dieses Amt seit Januar dieses Jahres inne. Der Ukraine Krieg hat den ehemaligen Bausoldat mitten hinein in die Debatte um Krieg und Frieden gespült.

Ulrike Bieritz hat mit Kramer über die christliche Friedensethik und die Rolle der Kirchen in dem Konflikt gesprochen.