Seit knapp 100 Tagen ist Franziska Giffey (SPD) Regierende Bürgermeisterin von Berlin - und es waren bewegtere Tage, als sie sich wohl hätte vorstellen können. Dennoch ist sie zufrieden mit dem bisher Erreichten und will sich an einen Leitspruch halten: "Man muss die Sache ruhig angehen und mit einem gesunden Pragmatismus."

Von einer 100-Tage-Schonfrist für die neue Berliner Landesregierung war in den ersten Wochen nichts zu spüren. Die Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine mit Zehntausenden von Flüchtlingen haben dem rot-grün-roten Senat und der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) den Takt vorgegeben.

"Berlin muss in die Höhe, in die Breite, in die Dichte wachsen"

Warum nun beim Wohnungsbau noch mehr geklotzt werden muss - "Berlin muss in die Höhe, in die Breite, in die Dichte wachsen", sagt Giffey - warum sie einer Ampel mit der FDP nicht hinterhertrauert und warum Chips auf der Couch für sie nichts mit Entspannung zu tun haben, verrät Giffey im Gespräch mit unserem landespolitischen Korrespondenten Jan Menzel.

An der Sache orientiert Politik machen

Wichtig sei ihr, dass man über Parteigrenzen hinweg und an der Sache orientiert Politik mache. Ruhig und mit einem gesunden Pragmatismus, so Giffey. Oft ändere es ja nichts, wenn man sich aufrege.