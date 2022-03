Ersthelferin am Breitscheidplatz: "Wir haben sofort funktioniert"

Diana Freund wollte ihrem Freund den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zeigen - als bei dem Terroranschlag vor fünf Jahren ein Lastwagen in die Menschenmenge raste. Die beiden gelernten Rettungssanitäter schalteten sofort von privat auf professionell um und halfen, wo sie helfen konnten. Von Christian Wildt

Als vor fünf Jahren beim islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt raste und zunächst zwölf Menschen das Leben nahm und über hundert zum Teil schwer verletzte, waren zwei Menschen dabei, die trotz Schocks sofort handeln konnten: Die Rettungssanitäterin und Krankenpflegerin Diana Freund und ihr Partner Felix, auch er im Rettungsdienst.

"Wir haben gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir uns selber in Gefahr bringen"

Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat mit Diana Freund über dieses Erlebnis und seine Folgen gesprochen. Heute sagt sie: "In der Sekunde, in der wir wussten, wir können helfen, haben wir gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir uns selber in Gefahr bringen."

Private Gefühle habe es zum Zeitpunkt des Handelns nicht gegeben, beide hatten Schulungen mitgemacht und kannten sich aus, sagt Freund. Zwei Stunden waren sie vor Ort, Tage später zeigte sich bei Freund eine posttraumatische Belastungsstörung.