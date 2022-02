Wer in Berlin eine neue Wohnung sucht, der kennt das Problem. Oft sind Angebote in Onlineportalen schon nach wenigen Minuten wieder weg. Sobald sich mehr als hundert Bewerber melden, schließt sich die digitale Tür. Dementsprechend groß ist auch die Nachfrage bei den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften.

Nur Bauen hilft gegen die Wohnungsknappheit

"Wir haben eine fast unendliche Nachfrage nach Wohnungen", sagt Ulrich Schiller, Geschäftsführer der Howoge, einer der sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften Berlins. "Wir bringen jedes Jahr 5.000 Wohnungen in die Wiedervermietung. Wir stellen zwischen 500 und 2.000 neue Wohnungen pro Jahr fertig. Bei den Neubauwohnungen nehmen wir die Exposés nach 100 Anfragen aus dem Internet. Und wir haben Verlosungsprozesse, möglichst ohne Beteiligung der Vermieter, damit es fair bleibt."

Auch die Howoge hat viele tausend Wohnungen aus privaten Beständen übernommen. "Allein dadurch, dass der Bestand von der einen in die andere Hand geht, lösen wir nicht wirklich Probleme", erklärt Schiller. "Um die Wohnungsknappheit zu reduzieren, müssen wir mehr bauen." Trotzdem könne seine Wohnungsbaugenossenschaft gewährleisten, dass die ihr angehörenden Wohnungen auch nach der Sanierung zu moderaten Preisen vermietet werden.

Mangel an Akzeptanz für Neubauprojekte

Als größte Hürde für mehr bezahlbaren Wohnraum in Berlin hat der Howoge-Geschäftsführer einen Mangel an Akzeptanz für den Neubau ausgemacht. Viele Menschen hätten jetzt schon das Gefühl, dass es zu gedrängt ist in der Stadt, da halte sich die Begeisterung für den Bau eines neuen Quartiers direkt um die Ecke oftmals sehr in Grenzen.

"Wir brauchen eine gesellschaftliche Unterstützung für den Neubau in dieser Stadt und auch noch die Einigkeit darüber, dass, wenn wir bauen, wir dicht und hoch bauen, dass wir möglichst viele Menschen auf kleiner Fläche unterbringen."