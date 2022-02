Liecke: "In Neukölln entscheidet sich Deutschlands Zukunft"

Der Norden von Berlin-Neukölln hat viele Gesichter: Er pendelt zwischen herb und hip, zwischen kreativ und kriminell. Falko Liecke ist hier seit 12 Jahren CDU-Stadtrat. In einem Buch warnt er nun: Der Bezirk sollte eine Warnung und eine Mahnung sein, Hilfe und Strafverfolgung zu etablieren. Von Thomas Rautenberg

Neukölln ist wohl der Berliner Bezirk mit den krassesten Gegensätzen: von trendy über kreativ bis hin zu kriminell. Die Corona-Pandemie hat diese Gegensätze noch einmal verschärft. Vor allem immer mehr Kinder in Neukölln gehören zu den Verlierern - sie hatten im Lockdown kaum Orte, an die sich wenden konnten, Homeschooling war mehr als schwierig.

Warnung vor einer "verlorenen Generation"

Es drohe "eine verlorene Generation", warnt Falko Liecke. Er ist seit zwölf Jahren Stadtrat von der CDU in Neukölln und hat über die Entwicklung in dem Berliner Bezirk ein Buch geschrieben, das Ende der Woche erscheint. Es sei ihm auch persönlich ein Anliegen, aufmerksam zu machen - Bedrohungen erlebe er oft. Insgesamt müsse es konsequentere Maßnahmen in der Strafverfolgung geben. Zudem müsse man bei den Kleinsten ansetzen.